Şener Özbayraklı Galatasaray'da

ÇOK BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİM
Çok büyük bir camiaya geldim ve inanılmaz heyecanlıyım. Bana gösterilen ilgiden dolayı çok memnunum, bunun karşılığını vermek için de sabırsızlanıyorum. İnşallah buradaki başarılarda benim de katkım olur ve bu başarıların parçası olurum. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur.
Daha önce derbiler oynadım, bunun heyecanını bilen bir insanın. Desteğin ne olduğunu, Türkiye’de taraftarın ne ifade ettiğini bilen bir insanım. Onlar destek verdikçe ben elimden gelenin fazlasını yapacağım. Onları mahcup etmemek için mücadelemi her seferinde üst seviyeye çıkaracağım. İnşallah onların da desteğiyle başarılar elde ederiz ve ben de uzun yıllar burada hizmet ederim.
Daha önce derbiler oynadım, bunun heyecanını bilen bir insanın. Desteğin ne olduğunu, Türkiye’de taraftarın ne ifade ettiğini bilen bir insanım. Onlar destek verdikçe ben elimden gelenin fazlasını yapacağım. Onları mahcup etmemek için mücadelemi her seferinde üst seviyeye çıkaracağım. İnşallah onların da desteğiyle başarılar elde ederiz ve ben de uzun yıllar burada hizmet ederim.
FATİH TERİM'İ MAHCUP ETMEMEK İSTİYORUM
Fatih Hocamın beni tercih etmesi benim için gurur verici bir şey. Milli Takımda yıllarca beraber çalıştım, buraya gelmemde çok büyük bir emeği var. Elimden gelenin fazlasını yapmak ve Fatih Hocamızı mahcup etmemek istiyorum.
EN İYİ PERFORMANSIMI GÖSTERMEK İSTİYORUM
Kariyerimde ön eleme maçlarında oynadım ama Şampiyonlar Ligi maçım yok. Bunu ilk kez Galatasaray’da tadacağım ve bunun bilincinde olacağım. Bunun için kendimi motive edeceğim, bunun için çalışacağım. Üst seviye maçlar olacak, en iyi şekilde hazırlanıp büyük maçlarda gösterebileceğim en iyi performansı göstermek istiyorum.
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