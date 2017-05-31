31 Mayıs 2017 Çarşamba

Ramos'tan Davetiye


Sergio Ramos: "Final için Cardiff'e yaklaşık 20 kişiyi davet ettim. Pique'ye de bir davetiye yolladım ama cevap vermedi."
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 