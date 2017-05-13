13 Mayıs 2017 Cumartesi

Palyaço Tekrar Finalde


Buffon: "Ben de dahil herkes, 2 sene önceki finali benim son finalim sanmıştı. Çok çalışarak hayallerin gerçeğe dönüşebildiğini gösterdim."
Ortayı Yapan zaman:
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