13 Mayıs 2017 Cumartesi

Podolski Ve Galatasaray'ın Genç Aslanları


Podolski ile fırsat olsa 40 yaşında ben bile fotoğraf çektirsem mutlu olurum...Galatasaray'ın U14 takımındaki küçük çocuklar için büyük mutluluktur...
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