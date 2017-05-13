13 Mayıs 2017 Cumartesi

İtalya-İspanya / Juventus Real Madrid / Buffon-Ronaldo


Sen ne dersen de..3 başlık üç düello...Juventus kazansın istiyorum...En çok Buffon için.
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