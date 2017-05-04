4 Mayıs 2017 Perşembe

M.Demirkol'dan Sneijder Yorumu


Mehmet Demirkol: "Sneijder, Quaresma ile falan karşılaştırılmaz. Sneijder, 2010 yılında dünyanın en iyi futbolcusuydu."
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