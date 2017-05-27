27 Mayıs 2017 Cumartesi

Ferguson'dan Beckham'a


Alex Ferguson otobiyografisinde Beckham olayini anlatiyor: "Kulubu oyuncular yonetmeye basladigi an basiniz belada demektir
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