26 Mayıs 2017 Cuma

Final Kazanmak Onun İşi J.Mourinho


Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyerinde oynadığı 14 finalin 12'sinde kupayı kazanmayı başardı.
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