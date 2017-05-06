6 Mayıs 2017 Cumartesi

CR7 > A.Madrid


Şampiyonlar Ligi gol sayıları ; Ronaldo - 102 gol Atletico - 100 gol
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