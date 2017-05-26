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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
26 Mayıs 2017 Cuma
Başka Bir Dünya
Boca Juniors- River Plate derbisi sırasında La Bombonera.
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Cuma, Mayıs 26, 2017
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