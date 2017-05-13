13 Mayıs 2017 Cumartesi

Juventus İstikrarı


Juventus'un son dönemde bonservissiz aldığı oyuncular. Plan, program istikrar tabii ki başarıyı getiriyor.
Ortayı Yapan zaman:
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