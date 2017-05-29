29 Mayıs 2017 Pazartesi

Futbol Dünyasından Totti Geçti


''Roma meydanında 20 yıldır dolaşamıyorum'' deyişini unutamıyorum. Gerçek bir yaşayan Efsane.
786 kez tek bir forma giydi Sarı kırmızı Roma forması.
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