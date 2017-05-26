26 Mayıs 2017 Cuma

Gördüğüm En İyi Parçalı Forma


Konu benim için tartışmaya kapalı...Bu formaya bakınca aklıma direkt Drogba -Sneijder geliyor.
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