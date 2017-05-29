29 Mayıs 2017 Pazartesi

Roma Demek Totti Demektir.


 1992-2017 aralıksız tam 25 sene tek kulüp tek forma...Dün gece hem kendi hem tribünler ağladı.Ona da böyle veda yakışırdı.


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