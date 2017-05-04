4 Mayıs 2017 Perşembe

Totti Roma'dır


Monchi: "Totti, Roma'dır. Onunla olabildiğince yakın olmak istiyorum. Onun bildiklerinin yüzde birini öğrenmek bile beni çok mutlu eder."
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