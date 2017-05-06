6 Mayıs 2017 Cumartesi

Üç Büyükler GS>CR7>FB


CL gol sayıları ... Galatasaray 106 , CR7 103 , Fenerbahçe 42
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