29 Mayıs 2017 Pazartesi

10'un Vedası FT


Sanki hiç futbolu bırakmayacak diye düşündüğümüz futbolculardan biriydi Totti...Bayrak adam denince akla ilk gelenlerden. 25 sene sadece Roma forması giydi...Hoşçakal büyük Kaptan.
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