13 Mayıs 2017 Cumartesi

Kesişen Yollar Buffon & Zidane


CL finali Real Madrid-Juventus...İtalya-Fransa maçından bir kare var fotoğrafta...O zaman sahada olan Zidane artık Real'in teknik adamı Buffon ise hala kalede devleşmek ile meşgul.
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