6 Mayıs 2017 Cumartesi

Ajax Gençliği Finale Yürüyor.


Sadece bir sezon önce Fenerbahçe maçında neredeyse rakip kaleye şut çekemeyen Ajax takımı O.Lyon'u nasıl dağıttı şaşırdım açıkcası...Yarı finale geleseye kadar alıcı gözle izlemedim kendilerini...Final Ajax-M.United gibi...
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