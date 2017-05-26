26 Mayıs 2017 Cuma

Zidane , Bir Teknik Direktörden Daha Fazlası


Zinedine Zidane'ın Real Madrid'in başındaki 1,5 yıllık kariyeri: 🏆 La Liga 🏆 Şampiyonlar Ligi 🏆 UEFA Süper Kupa 🏆 Dünya Kulüpler Kupası
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 