26 Mayıs 2017 Cuma

La Liga Şampiyonu Real Madrid


Zidane: "Real formasıyla her şeyi kazandım ama takımın başında La Liga'yı kazanmak çok başka. Bugün, profesyonel hayatımın en mutlu günü."
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