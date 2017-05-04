4 Mayıs 2017 Perşembe

CR7'nin Rekor Gecesi


Real Madrid , CL yarı finalinde A.Madrid'i CR7'nin 3 golü ile yendi...

Gol: 103 İç saha golü: 56 Deplasman golü: 47 Grup aşaması sonrası gol: 52 Asist: 31
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 