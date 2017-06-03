3 Haziran 2017 Cumartesi

Efsaneler Toplanmış


CL finali öncesi Real Madrid efsaneleri toplanmış...Hepsi zamanının süper yıldızıydı..Yaşlandık be diyor insan fotoğrafa bakınca.
Ortayı Yapan zaman:
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