6 Mayıs 2017 Cumartesi

Xavi - Messi - Ronaldo


Xavi: "Cristiano Ronaldo, doğuştan golcü ve mükemmel bir futbolcu. Tek şanssızlığı Messi'yle aynı dönemde futbol oynuyor olması."
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