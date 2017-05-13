13 Mayıs 2017 Cumartesi

Yenilmezler


Juventus, Ağustos 2015'ten bu yana kendi sahasında oynadığı 51 resmi maçı kaybetmedi. 51 maç 44 galibiyet 7 beraberlik
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