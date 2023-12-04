4 Aralık 2023 Pazartesi

Yolcudur Abbas


Boey'in son sezonu diyebilirim. Türkiye ligi büyük ligler için referans olmaz diyorduk ama bu adam CL seviyesinde hem de M. United veya Bayern Münih maç seviyesinde bile çok büyük fark yarattı.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 