28 Aralık 2023 Perşembe

En Hafif Tabirle Ayıp


 Deplasman taraftarına bu yapılan ayıptır. Hangi takım yaparsa fikrim aynı. Bu işler bu çağda olmamalı artık.

Ortayı Yapan zaman:
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