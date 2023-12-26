26 Aralık 2023 Salı

Alınan Sonuç İyi


 Kadıköy artık zor deplasman olmaktan çıkıyor son zamanlarda. Beklenen futbol yoktu ama direkt rakipten 1 puan almak çok kötü sonuç değil. Barış dışında müthiş oynadı diyeceğim kişi yoktu.

Ortayı Yapan zaman:
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