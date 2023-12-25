Okan Hocadan Açıklama

Maçtan önce kazanmak için geldik diye söylemiştim. Aslında kazanacak oyunu daha çok ortaya koyduk; ama iki takım da aslında genel olarak baktığımızda bu maçın sonunda çok kimseyi mutlu etmediğini, oyun olarak ve pozisyon olarak az pozisyonlu geçtiğini söyleyebilirim. Tabii rakibimiz çok fazla bekledi. Top bizde kaldı. Özellikle ilk yarı hep top bizdeydi. Buralarda daha iyi üretebilirdik. Rakibimize sadece bir şut verdik. Maçın genelinde isabetli şut şansı vermedik; ama yanında tabii ki biz skor üretmeye çalışan bir takımız. Skora yönelik değişikler yaptık. Burada yine net pozisyonlara girerek tehlikeler yarattık; ama yeterli miydi? Değildi.
Günün sonuna baktığımızda aslında bu derbiden daha çok belki pozisyon olarak insanları doyuracak bir oyun beklenebilirdi. Skor 0-0 bitti. Bu anlamda tabii ki çok mutlu olmasak da zor bir maçta, deplasmanda oyun olarak daha çok bizim hakim olduğumuz bir maçtı.
"PENALTI DİYEMEM, BOKS RİNGLERİNDE OLABİLECEK BİR YUMRUK VARDI"
İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim. Penaltı pozisyonu farklı bir şey oluyor. Penaltı farklı bir şey oluyor. İlk yarı bir yumruk vardı. Aslında boks ringlerinde olabilecek şekilde bir yumruk vardı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük. Burada sizi de eleştireceğim. Çünkü siz de futbol eleştiriyorsunuz. Ben de sizin kamera açlarınızı eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, aslında dünyanın seyrettiği bir derbi diyoruz… Burada kamera sayısı azdı. Saha içerisindeki pozisyon kameraya çekememek de bence sizin de düşüneceğiniz bir şey. Global bir şirket ve burada önemli yetkilileri var; ama sizin de kurum olarak düşüneceğiniz önemli bir şey. Sizi kurum olarak eleştireceğim. İnsanlar belki net olarak pozisyonu göremedi. Yani bu kadar önemli maçta bu kadar kameranın olduğu maçta bunu göstermemek… Belki 1-2 gün sonra veya akşam çıkacak bu pozisyon net olarak. VAR hakemi konusunda da federasyon gerekli konuyu yapacaktır. Bunu görememek, bunu verememek bu anlamda üzücü.
Oyunu sadece hakeme veya başka bir şey bağlamak istemiyorum. Biz de çok yeterli bir oyun ortaya koymadık; ama dediğim gibi burada net penaltı pozisyonu var. Sacha Boey’in sarı kartında rakibin darbesi var ve Sacha ile aynı darbeyi yapan belki yumruk sallayan oyuncu aynı kartı görüyor. Bunlar da tabii ki oyun içersinde komik olan şeylerdi. Dediğim gibi çok doyuramadıysak insanları futbol olarak, çok iyisini yapamadıysak bu anlamda bir teknik adam olarak kendi üzerime düşeni yapıp özür dilemek istiyorum. Burada kazanmak çok önemliydi. İki takım da belki kaybetmemenin de değerli olduğunu düşündü.
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