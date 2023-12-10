10 Aralık 2023 Pazar

Artık Ne Desek Az Kalıyor


 Boey Boey Boey muazzam bir sezon geçiriyor. Her maç 90 dk sahada. Nazar değmesin. Sadece ligde değil CL de de çok iyi oynuyor. Sezon sonu tutamayız muhtemelen.

Ortayı Yapan zaman:
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