Yola Avrupa Liginde Devam

4. torbadan kura çekimine girince grupta Bayern Münih ve M United olması normal. Ama cidden çok kötü fikstür çekmiştik. Üstüne grubun görece en zayıf takımı ile ilk maç evinde berabere kalınca iş çok zora girdi. Son maç üç takımın 5-5-4 puanda olması grubu karıştırdı.
Kopenhag gibi kuzey ülke takımı olan yıldız futbolcudan çok fiziksel olarak çok güçlü takım oyunu ile var olan takıma karşı iddiası devam ederken kış ayında deplasman maçı zaten zordu. İstatistik ve oyun olarak ezilmesek de İstediğimizi alamadık.
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