29 Aralık 2023 Cuma

Her Zaman Her Şartta Sahada


 Beşiktaş maçından beri sakat ve haftalarca idman yapmadan iğne ile maça çıktı. Şimdi elmacık kemiği kırıldı ve maske ile yine sahaya çıkacak. Büyük karakter.

Ortayı Yapan zaman:
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