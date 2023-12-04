4 Aralık 2023 Pazartesi

Oyunun Hakimi


 Hakim Ziyech katkı vermeye başladı. Bu şutlar bu goller onun tüm kariyeri boyunca yaptığı şeyler zaten. Ajax ve Chelsea'de yıllarca izledik idi sıra Galatasaray'da. 

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