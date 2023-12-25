25 Aralık 2023 Pazartesi

Kerem'den Açıklama


 Maçı kazanmak istiyorduk. Üç puanla dönüp lider devam etmek istiyoeuk. Zor maç olacağını biliyorduk. Çok şans yakalamadık ama bir iki tane pozisyonumuz vardı. Sonunu getiremedik.” 

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 