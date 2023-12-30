30 Aralık 2023 Cumartesi

Atatürk Kazandı


 Ne söylesek boş. Orada o maçı oynatmayı düşünmek baştan hataydı. 

Ortayı Yapan zaman:
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