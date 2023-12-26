26 Aralık 2023 Salı

Oyuna Hakim


 Hakim Ziyech bu maç beklediğimden iyiydi. Ferdi'yi hemen her pozisyonda geçti. Fizik olarak bu maçta iyi olsa da uzaktan bir şutla ondan gol bekliyordum açıkçası.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 