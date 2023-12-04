4 Aralık 2023 Pazartesi

Klasik 10 Numara DM


 Üst düzey CL maçları yüksek tempo gerekiyor. Ama Mertens Süper ligde her türlü iş yapar ve bazen 11 bazen 45 dk oynayarak bu sezon katkı vermeye devam edecek.

Ortayı Yapan zaman:
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