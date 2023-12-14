14 Aralık 2023 Perşembe

Fikstür Şanssızlığı Etken Oldu


 Malum ülke puanı nedeniyle kuraya 4. torbadan girip grupta 3. olarak devam etmek önemli olsa da 6 maçta oynanan futbola bakınca keşke CL de devam etseydik diyor insan tabii ki.

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