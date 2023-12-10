10 Aralık 2023 Pazar

Beklenen Galibiyet


 Kopenhag maçı öncesi ADS maçında puan kaybı beklemiyordum sürpriz olmadı. Hem oyun gücü hem de oyuncu kalitesi ile zaten ağır basıyorduk üstüne 50 bin taraftar ile güzel bir galibiyet oldu.

Ortayı Yapan zaman:
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