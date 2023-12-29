29 Aralık 2023 Cuma

Terminatör


 Sezon başından beri her maç hiç çıkmadan 90 dakika oynadı ve belli standardın altına hiç düşmedi.

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