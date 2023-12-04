4 Aralık 2023 Pazartesi

Kerem Buraların Oyuncusu


 Hep söylüyorum Türkiye liginde oynayan en iyi Türk futbolcu Kerem bana göre. Arada form ve moral olarak düştüğü oluyor elbette. Yine fark yaratacak zamanı geldi.

Ortayı Yapan zaman:
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