28 Aralık 2023 Perşembe

Net Penaltı Ve Sarı Kart


 Bunu hakem göremeyebilir ama 26 kamera ile çekim yapan yayıncı kuruluş ve VAR nasıl göremiyor anlamak zor. Kamera açıkları netlik her şey problem. 

Ortayı Yapan zaman:
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