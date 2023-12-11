11 Aralık 2023 Pazartesi

Daha İyi Olacak


 Tete uzun süre istediği verimi sahada veremeyince üstünde bir baskı oluştu. Son maç çok kaçırdı ama iyi oynadı. Goller gelince belli ki rahatlayacak.

Ortayı Yapan zaman:
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