26 Aralık 2023 Salı

Atom Karınca Torreira


Açık söyleyeyim kendini bazı pozisyonlarda kolay yere bırakması beni de rahatsız ediyor ama bu takımın dinamosu ve ligin şu an değil gelmiş geçmiş en iyi 6 numaralarından biri.

Ortayı Yapan zaman:
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