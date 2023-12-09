30 Aralık 2023 Cumartesi

9 & 10


 Ortega iyice halı sahanın yanında bira içen dayılara benzemiş.

Ortayı Yapan zaman:
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