29 Aralık 2023 Cuma

Bir Mevki Dönüşümü


 BAY zorluk derecesi yüksek maçlarda bile sol bekin hakkını vermeye başladı. Bu dönüşüm onun içinde muazzam olacak.

Ortayı Yapan zaman:
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