10 Aralık 2023 Pazar

Kralın Dönüşü


Sakat sakat oynadığı dönem doğal olarak verimi düştü ama son maç 1 gol 1 asist ile fragmanı yine izletti. Filmi umarım Kopenhag'da izlemeye devam ederiz.

Ortayı Yapan zaman:
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