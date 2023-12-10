10 Aralık 2023 Pazar

Ligin En İyisi


 Bu kadro sezon sonu bana göre şampiyon olacak. Taraftar.Teknik direktör ve oyuncu kalitesi olarak ligin en iyisi çünkü. Yeter ki TFF MHK VAR kuralları adaletli uygulasın.

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