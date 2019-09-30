Yeni Orta Saha Kurgusu

Yapılan mevcut transferler ile bu sezonu tamamlayacaksak ki ben devre arası çok transfer beklemiyorum belki 1-2 dokunuş olur. O halde eldeki malzemeye göre en verimli oyun ve kadro yapısı kurulmalı. Orta üçlü ve kanatlar değişkenlik gösterecek elbette. Feghouli çok kreatif ama bu ara çok formsuz ve fizik olarak hazır değil. solda Belhanda sağda Emre Ya da Jimmy Durmaz ileri ikili de Falcao ve Babel ( Andone ) denenmeli bana göre. Babel oyun yapısı ile solda çok verimli değil hele zorluk derecesi yüksek maçlarda...
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