5 Eylül 2019 Perşembe

Mondragon & Falcao


Mondragon: "Falcao kardeşim, Galatasaray ailesine hoş geldin. Artık sadece bir kaplan değil aslansın da!
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